На широкую ногу: задержан укравший средь бела дня банкомат уфимец

В Уфе задержали 27-летнего подозреваемого в дерзкой краже банкомата с 2,6 миллиона рублей – бойцам спецназа пришлось вытаскивать предполагаемого злоумышленника из люка новенького Mercedes-Benz, в котором тот заперся.

Банкомат с крупной суммой из торгового центра на улице Ахметова пропал днем 13 июля, а хватились его только утром 15 числа. Дело в том, что похититель представился техработником финансовой организации, обмотал банкомат пленкой, при свидетелях погрузил в автомобиль и якобы увез его на ремонт. По пути в арендованный гараж он трижды менял грузовики и водителей, дабы замести следы. На месте мужчина добрался до содержимого, завладев 2,6 миллиона рублей.

Подозреваемый успел съездить на море, а по возвращении приобрести новый Mercedes-Benz S350. Через люк машины его и вытащили оперативники, поскольку добровольно покидать салон он отказался. Полицейским житель Аургазинского района заявил, что деньги на покупку машины он накопил еще до совершения кражи.

Задержанного взяли под стражу.