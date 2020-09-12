"Локомотив" заинтересовался экс-нападающим "Ювентуса" и "Баварии" Манджукичем

Московский "Локомотив" проявляет заинтересованность в хорватском нападающем Марио Манджукиче. Представители столичных "железнодорожников" приступили к переговорам по подписанию контракта с 34-летним центрфорвардом.

На данный момент Манджукич является свободным агентом. Это произошло после того, как летом 2020 года он досрочно расторг контракт с катарским клубом "Аль-Духаилом". Еще тогда в "Локомотиве" хорвата стали рассматривать в качестве усиления линии нападения, и как сообщает Чемпионат.Com, с тех пор этот интерес к нему сохранился.

Напомним, что за клуб из Катара Манджукич выступал с зимы 2020 года. За эти полгода он провел в футболке "Аль-Духаила" семь матчей, отметившись одним голом. До перехода в команду он с 2015 по 2019 год выступал в туринском "Ювентусе". Также в его активе выступления за мюнхенскую "Баварию" и мадридский "Атлетико".

На его счету также 89 матчей за сборную Хорватии, в которых он отметился 33 голами.