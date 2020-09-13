"Локомотив" приглашает знаменитого хорвата Манджукича

Московский "Локомотив" собирается пригласить хорватского нападающего Марио Манджукича. В настоящее время 34-летний хорват является свободным агентом.

Железнодорожники, испытывающие проблемы с атакой, готовы предложить Манжукичу зарплату 3 миллиона евро в год, сообщает "Спорт-Экспресс". Однако сам футболист хотел бы получать 4 миллиона. Переговоры продолжаются. Кроме "Локомотива" на вице-чемпиона мира претендует итальянская "Рома".

Марио Манджукич известен по выступлениям за загребское "Динамо", "Вольфсбурге", "Баварии", мадридском "Атлетико" и "Ювентусе", а также за сборную Хорватии. В составе "Баварии" он побеждал в Лиге чемпионов в 2013 году. В 2018 году Марио в рядах сборной Хорватии завоевал серебряные медали чемпионата мира. Последним клубом в карьере Марио был катарский " Аль-Духаиль", из которого он ушел в июле.