"Твиттер" опять пометил пост Трампа

Твит американского президента Дональда Трампа с призывом к жителям Северной Каролины Twitter повторно отметил предупреждениями.

Ранее Трамп попросил избирателей проголосовать по почте, прийти на участок, посмотреть, засчитан ли там голос, если нет – проголосовать. Этот контент нарушает правила соцсети, касающиеся выборов. Доступ к нему сохранен, но с этим твитом сделать ничего нельзя. Twitter Safety сообщает, что двойное голосование в штате Северная Каролина запрещено.

Пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани уже выступила с заявлением, что президент не призывал нарушать закон. О незаконности двойного голосования дополнительно сообщила руководитель избиркома штата Карен Бринсон.

Сам Трамп против голосования по почте, которое будет проводиться в нескольких штатах из-за коронавируса. Оппозиционные ему демократы за голосование по почте и обвиняют Трампа в попытке сорвать этот формат.

3 ноября США будут выбирать президента.