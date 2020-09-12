Трамп признал отрицательный эффект Мюллера

Американский президент Дональд Трамп считает, что без расследования экс-спецпрокурора Роберта Мюллера его жизнь была бы другой.

В своем твиттере Трамп посетовал, что за незаконную охоту на ведьм пришлось заплатить высокую цену. Команда Мюллера перед расследованием якобы случайно очистила память на мобильниках, равно как мошенница Хиллари Клинтон побила свои телефоны, чтобы удалить почтовые сообщения.

Мюллер занимался расследованием дела о вмешательстве России в американские выборы около 2 лет и утверждал, что Россия таки оказывала воздействие на ход избирательного процесса. Сговора Трампа с Россией выявлено не было. И Трамп, и Москва такое вмешательство отрицают.