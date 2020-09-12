"Урал" обыграл "Химки" благодаря дублю Бикфалви

Субботняя программа седьмого тура российской премьер-лиги по футболу продолжилась матчем в Екатеринбурге, где местный "Урал" на своем домашнем стадионе принимал подмосковные "Химки". Встреча проходила на "Екатеринбург Арене" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Футболисты "Урала" победили после двух голов в исполнении Эрика Бикфалви и одного забитого мяча Стефана Страндберга. На это команда из Подмосковья смогла ответить лишь одним голом – его автором стал Аршак Корян.

Благодаря домашнему успеху "Урал" набрал девять очков и после семи туров располагается на восьмой строчке таблицы чемпионата России. "Химки" же остались с тремя баллами, занимая 15 место.