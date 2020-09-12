Вслед за песчаной бурей на Турцию обрушился мощный ураган

Мощный ураган обрушился в субботу вечером на турецкую провинцию Анкара, сообщает Главное управление метеорологии Турции. Про прогнозам синоптиков, непогода продлится не менее двух часов. В западной и северной частях Анкары ожидаются сильные ливни и грозы. Не исключены наводнения, сход селя. Жителей предостерегают от выхода на улицу, так как ожидается и ветер ураганной силы.

Несколькими часами ранее на район турецкой столицы обрушилась песчаная буря, в результате которой местность на некоторое время буквально погрузился в полумрак. Сама песчаная буря до Анкары не дошла, однако видимость над городом значительно ухудшилась. Несмотря на непогоду и предупреждения властей, жители турецкой столицы продолжают гулять по улицам.