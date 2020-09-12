Ким Чен Ын во время инспекции снял пиджак и закурил

Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с ходом восстановительных работ, которые ведет армия в пострадавшем от наводнения поселке, передает канал "Россия 1".

Был этот визит сегодня или ранее, не уточняется. В какой-то момент высший руководитель КНДР снял пиджак и уже в белой футболке наблюдал, как военные перекидывают цемент. Чуть позже он появился в кадре с сигаретой. Закончив инспекцию, прошел по рисовому полю, которое тоже пострадало.

За прошлый месяц на КНДР обрушилась целая серия тайфунов, в том числе "Майсак", который прошелся и по российскому Приморью.