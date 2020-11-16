Ким Чен Ын пропал и опять появился

Ким Чен Ын в очередной раз пропал с глаз публики на целых 25 дней. Лишь 16 ноября он вновь появился и провел заседание политбюро, посвященное борьбе с коронавирусом COVID-19.

Заседание проходило в расширенном формате, сообщает агентство "Интерфакс". Ким Чен Ын подчеркнул, что стране необходимо быть в высокой боевой готовности, строить блокирующую стену и активизировать противоэпидемическую деятельность. Все это делается из осознания ответственности за безопасность КНДР и благополучие ее народа, подчеркнул северокорейский лидер.

По сообщениям властей КНДР, в стране не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Ким Чен Ын считает, что причина этому – патриотизм.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 22 октября – с тех пор, как гон посетил кладбище в Пхёнан-Намдо. До этого лидер КНДР также пропадал на значительное время. В СМИ появлялись сообщения, что он перенес операцию, впал в кому, а также о том, что он передал часть полномочий своей сестре.