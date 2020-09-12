Хет-трик Салаха принес "Ливерпулю" минимальную победу над новичком премьер-лиги

Футбольный клуб "Ливерпуль" добился победы в матче первого тура нового сезона английской премьер-лиги. На домашнем стадионе "Энфилд" футболисты "красных" обыграли новичка сезона – "Лидс Юнайтед". Встреча завершилась с минимальным счетом 4:3 в пользу мерсисайдцев.

Подопечные Юргена Клоппа обыграли "йоркширцев" благодаря трем голам Мохамеда Салаха и еще одного точного выстрела в исполнении защитника Вирджила ван Дейка. У футболистов "Лидса" голами отметились Джек Харрисон, Патрик Бэмфорд и Матеуш Клих. Примечательно, что за две минуты до истечения основного времени матча счет был ничейный 3:3 и лишь на 88 минуте Салах вырвал для своего клуба победу.

Накануне в субботу были сыграны еще два матча – лондонский "Арсенал" начал сезон с крупной победы над земляками из "Фулхэма" (3:0), в то время как еще один столичный клуб "Кристал Пэлас" минимально обыграл "Саутгемптон" (1:0).