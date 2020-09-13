"Барселона" планирует приобрести защитника "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин может продолжить карьеру в "Барселоне". Каталонцы заинтересованы в возвращении своего воспитанника.

Как сообщает ТАСС, барселонцы готовы начать переговоры с "Арсеналом" о переходе 25-летнего футболиста. Возможны как аренда, так и выкуп игрока сборной Испании. При этом вице-чемпионы Испании, хотя предварительно продать правого защитника Нелсона Семеду.

Эктор Бельерин перешел в "Арсенал" в 2013 году, не успев сыграть за основной состав "Барселоны" ни одного матча. В прошлом сезоне Эктор провел за лондонцев 15 встреч и забил один мяч.