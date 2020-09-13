Гонсало Игуаин покинул "Ювентус" и уехал в Америку

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин покинул "Ювентус" и продолжит карьеру в североамериканской МЛС. Игуаин будет выступать в составе "Интер Майами", принадлежащем Дэвиду Бекхэму.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Игуаин уже прибыл в США, где провел переговоры с клубом из Флориды. 32-летний нападающий близок к подписанию контракта, рассчитанного до конца 2022 года. Футболист зарабатывать 7,5 миллионов долларов в год.

В прошлом сезоне Гонсало Игуаин вернулся в Турин после аренды в "Челси". В прошлом сезоне аргентинец сыграл за "Ювентус" 44 матча, забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.