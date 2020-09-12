Число жертв коронавируса в Москве приближается к 5 000

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в течение последних суток в Москве число летальных исходов из-за COVID-19 на 14 и достигло 4 982. У всех скончавшихся был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

По состоянию на 12 сентября в столице зафиксировано более 270,4 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, около 228,7 тысячи заболевших выздоровели, сообщает ТАСС. пациентов.

В мире коронавирусом заразились около 28,5 миллиона человек, более 915 тысяч заболевших скончались. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 1 057 362 случая заражения, выздоровели 873 535 человек, скончались 18 484 заболевших.