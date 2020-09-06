Коронавирус унес жизни еще 14 москвичей

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, в течение последних суток в столице скончались еще 14 пациентов, заразившихся коронавирусом нового типа. В результате общее число вызванных заболеванием COVID-19 летальных случаев в Москве достигло 4 905.

У всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, передает ТАСС.

С начала пандемии в мире коронавирусной инфекцией заразились около 26,9 миллиона человек, более 879 тысяч заболевших скончались. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, к настоящему моменту в России зарегистрировано 1 025 505 случаев заражения, выздоровели 840 949 человек, 17 820 пациентов умерли.