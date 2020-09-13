Алена Косторная снялась с прокатов произвольной программы

В Москве проходят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В субботу фигуристы представили короткие программы, а в воскресенье выступят с произвольной.

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном разряде Алена Косторная не будет представлять свою произвольную программу. Как сообщил тренер спортсменки двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, "произвольная программа Алены еще сырая. За короткий срок невозможно подготовить и короткую и произвольную программы. Поэтому мы решили ограничиться короткой", – приводит слова Плющенко РИА Новости.

Также тренер отметил, что произвольную программу Алене ставить знаменитый канадский хореограф Ше-Линн Бурн. Из-за пандемии коронавируса Бурн не может приехать в Москву и работает с Косторной дистанционно.