Куман просит руководство "Барселоны" купить Салаха

Новый тренер "Барселоны" Рональд Куман хотел бы видеть в своей команда египетского нападающего Мохаммеда Салаха. Накануне лидер атак "Ливерпуля" Салах забил три мяча в ворота "Лидса".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", друг Кумана и другой знаменитый футболист сборной Голландии Сьяк Сварт сказал, что Рональд очень хотел бы видеть в "Барселоне" Мохаммеда Салаха. Сварт не стал вдаваться в подробности.

По информации портала "Соккер.ру" Куман попросил руководство "Барселоны" приобрести египтянина. Но учитывая финансовые проблемы "Барсы" и высокую цену Салаха, этот трансфер вряд ли сможет быть осуществлен.