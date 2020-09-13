Плющенко считает запрет четверных прыжков в короткой программе ущемлением прав фигуристок

Двукратный олимпийски чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко считает запрет на выполнение фигуристками четверных прыжков в короткой программе ущемлением прав женщин. По мнению Плющенко Международный союз конькобежцев (ISU) обязан снять этот запрет.

Евгений Плющенко тренирует Александру Трусову и Алену Косторную, которые выполняют четверные прыжки. Однако спортсменки могут прыгать в четыре оборота только в произвольной программе. В короткой программе женского одиночного катания подобные прыжки запрещены.

Плющенко сообщил ТАСС, что считает эту меру дискриминационной и тормозящей развитие фигурного катания. "Если мужчина могут прыгать четверные в короткой программе, то почему женщинам этого делать нельзя? Это глупый запрет, останавливающий женское одиночное катание. Я буду добиваться, что ISU отменил это ограничение. Думаю, что фигуристки меня поддержат".