В "Химках" может смениться главный тренер

Министерство спорта Московской области в начале недели заслушает отчет главного тренера "Химок" Дмитрия Гунько. После чего решится дальнейшая судьба тренерского штаба.

Как сообщил ТАСС министр спорта Московской области Роман Терюшков, решение о продолжении сотрудничества с тренерским штабом Дмитрия Гунько будет принято после отчета. Выступление клуба не устраивает спортивные власти Подмосковья. Не исключено, что произойдут серьезные изменения.

В семи встречах "Химки" не одержали ни одной победы и стремя очками занимают предпоследнее место. Дмитрий Гунько возглавил клуб в межсезонье, заменив на посту главного тренера Сергея Юрана.