Дмитрий Гунько пока остается тренером "Химок"

Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько сохранит свой пост как минимум до 21 сентября и будет готовить команду к матчу с "Краснодаром. Встреча пройдет 18 сентября в подмосковных "Химках".

Ожидалось, что в начале текущей недели пройдет заседание министерство спорта Московской области, где планировалось заслушать отчет главного тренера Дмитрия Гунько. На этом заседании должна была решиться судьба тренерского штаба. Однако заседание было отложено на неделю.

Таким образом, Дмитрий Гунько получил шанс исправить ситуацию. "Химки" с тремя очками занимают предпоследнее 15 место в таблице. Если же подмосковная команда проиграет, то министерство спорта области может решиться на смену главного тренера.