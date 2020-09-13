Полузащитник сборной Италии Дзаньоло успешно прооперирован

Футболист "Ромы" и сборной Италии Николо Дзаньоло успешно перенес операцию на колене. Теперь полузащитнику предстоит восстановление, которое может занять до восьми месяцев.

Николо Дзаньоло повредил крестообразную связку левого колена во время матча сборной Италии с командой Нидерландов. Это вторая аналогичная травма 21-летнего футболиста в текущем календарном году. В январе Дзаньоло порвал связку на правом колене.

Николо вернулся на поле в июле. Футболист провел несколько матчей за "Рому",после чего выступил в составе сборная в формате Лиги наций.