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Коронавирус 17 минут назад

13 сентября 2020 16:30

Депутат Терентьев помещен в карантин

Депутат Терентьев помещен в карантин

После контакта с ковид-положительным депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев ушел на карантин, сообщил член ЦИК Николай Левичев в информцентре ЦИК России.

Левичев выразил надежду, что Терентьев не заболеет.

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