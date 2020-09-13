Депутат Терентьев помещен в карантин

После контакта с ковид-положительным депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев ушел на карантин, сообщил член ЦИК Николай Левичев в информцентре ЦИК России.

Левичев выразил надежду, что Терентьев не заболеет.