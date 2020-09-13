Австриец Пиастри – чемпион Формулы-3

Завершился чемпионат мира по автоспорту в классе "Формула-3". Победителем стал австрийский гонщик команды Prema Оскар Пиастри.

На проходившем в Италии заключительном этапе Оскар финишировал седьмым. Француз Тео Пуршер из ART занял третье место, но не смог догнать австрийца и проиграл ему три очка в общем зачете. Еще конкурент Пиастри – американец Логан Сарджент , также выступающий за Prema, не смог завершить гонку.

Что касается российских гонщиков, то Александр Смоляр (ART) занял 11 место в общем зачете. На 23 месте Михаэль Белов (Charouz Racing System), сообщает ТАСС. В прошлом году победителем "Формулы-3" стал россиянин Роберт Шварцман.