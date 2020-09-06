Пьер Гасли выиграл Гран-при Италии

Сенсационно завершился восьмой этап "Формулы-1" Гран-при Италии. Победу одержал гонщик команды AlphaTauri француз Пьер Гасли. Его напарник россиянин Даниил Квят финишировал девятым.

Гонка была остановлена из-за аварии пилота Ferrari Шарля Леклера. Возможно, этим и объясняется необычная развязка. На подиум не попали представители Mercedes британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас. Они заняли седьмое и пятое места. Голландец Макс Ферстаппен из Red Bull и вовсе и не доехал до финиша.

Первую победу в карьере одержал Пьер Гасли. Вторым стал испанец Карлос Сайнс из McLaren. Третьим на финиш пришел канадец Лэнс Стролл из Racing Point. Девятое место у Даниила Квята.

Льюис Хэмилтон остался лидером. У него 179 очков. Вторым идет Валттери Боттас с 117 очками. Макс Ферстаппен отстает на 7 очков. У Даниила Квята теперь 4 очка и 15 позиция.