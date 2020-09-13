Квят стал седьмым на Гран-при Тосканы, Хэмилтон – первым

Российский пилот Scuderia Alpha Tauri Даниил Квят завершил этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Тосканы, на седьмом месте. Гонка проходила на автодроме "Муджелло".

Победителем гонки стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, который довел-таки свое преимущество в виде полу-позиции до итогового первого места. Следом за ним финишную прямую пересек его напарник по команде финн Валттери Боттас. Третье место завоевал Александер Албон из Red Bull.

Отметим, что в гонке принимало участие 12 пилотов. Этап в Тоскане ознаменовался несколькими авариями. Уже на первом круге гонку завершили Макс Ферстаппен из Red Bull и Пьер Гасли из Alpha Tauri. Позже досрочное завершение выступлений также постигло Карлоса Сайнса-младшего (McLaren), Антонио Джовинации (Alpha Romeo), Кевина Магнуссена (Haas), Николаса Латифи (Williams), Эстебана Окона (Renault) и Лэнса Стролла (Racing Point).