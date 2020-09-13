Квят – о седьмом месте: горд, что на Гран-при Тосканы мы обошлись без ошибок

Российский пилот Scuderia Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал свое выступление на Гран-при Тосканы, который проходил на автодроме "Муджелло" с 11 по 13 сентября. Россиянин по итогам заезда финишировал с седьмым результатом.

В интервью пресс-службы "Конюшни" Квят заявил: "И физически, и психологически сегодня была сложная гонка. Думаю, что мы можем гордо сказать, что мы как команда обошлись без ошибок – это здорово. Важно было набрать хорошие очки, поэтому результатом я доволен и удовлетворен своим пилотированием. В сложных условиях во время двух отрезков красных флагов команда проделала отличную работу. Наши стратегические решения сегодня были верны".

Напомним, что во время воскресной гонки произошло несколько аварий, в результате которых продолжить гонку не смогли сразу восемь пилотов. Финишную черту пересекли лишь 12 болидов, среди которых не оказалось, в частности, ни нидерландца Макса Ферстаппена из Red Bull Racing, ни Пьера Гасли – напарника Квята по Alpha Tauri. Победу праздновал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.