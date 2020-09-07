Квят – о гонке в Италии: все, что могло пойти не так, пошло не так

Пилот AlphaTauri Даниил Квят поделился впечатлениями от гонки восьмого этапа "Формулы-1" в Италии. Россиянин финишировал девятым, тогда как его партнер по команде Пьер Гасли одержал победу.

"Это была очень насыщенная событиями гонка. Девятое место было максимально возможным результатом, – приводит слова Квята Autosport.com.ru. – Все, что могло пойти не так со стратегией, пошло не так".

Также российский гонщик поздравил партнера по команде с победой, сообщив, что это прекрасный день для AlphaTauri.

Напомним, после восьми этапов "Формулы-1" в личном зачете лидирует Льюис Хэмилтон, в активе которого 164 очка. Второй – Валттери Боттас (117 очков), третий – Макс Ферстаппен (110). Квят с четырьмя очками расположился на 15-й строчке, Гасли – на восьмой (43).