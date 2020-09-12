Хэмилтон взял поул-позицию Гран-при Тосканы, Квят – 12-й

На автодроме "Муджелло" завершилась квалификация чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Победителем заезда стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, чем он обеспечил себе поул-позицию.

Его время составило 1 минуту 15,144 секунды. Следом за ним расположились его напарник по Mercedes финн Валттери Боттас (+0,059) и нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий Red Bull Racing (+0,365).

Российский пилот Scuderia Alpha Tauri Даниил Квят завершил гонку с 12-м результатом. Его коллега по "Конюшне" француз Пьер Гасли не пробился во второй сегмент, финишировав с 16-м временем.

Главная гонка Гран-при Тосканы состоится в воскресенье, 13 сентября.