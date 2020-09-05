Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии

В Монце проходит восьмой этап "Формулы-1" – Гран-при Италии. Прошла квалификационная гонка, которую выиграл действующий чемпион мира и лидер сезона британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Льюис снова был лучшим в квалификации и начнет главную гонку с первой позиции. На втором месте другой пилот Mercedes финн Валттери Боттас. Третьим оказался испанец Карлос Сайнс из McLaren.

Россиянин Даниил Квят из AlphaTauri не попал в третий сегмент гонки и занял 11 место. У его напарника француза Пьера Гаспи десятый результат.