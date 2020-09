Две аварии, минус шесть болидов: Гран-при Тосканы остановлен красными флагами

На этапе чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" произошли массовые столкновения болидов в результате двух аварий. Гонка на автодроме "Муджелло" остановлена красными флагами.

Первый инцидент произошел уже на первом круге, когда из гонки одновременно выбыли нидерладец Макс Ферстаппен из Red Bull Racing, а также напарник Даниила Квята по Alpha Tauri Пьер Гасли. Но вскоре произошла более серьезная авария, которая выбила из гонки еще четырех пилотов: Карлоса Сайнса-младшего (McLaren), Антонио Джовинации (Alpha Romeo), Кевина Магнуссена (Haas) и Ниоласа Латифи (Williams).

LAP 6/59



The Safety Car goes in but immediately there's a big shunt at the back of the field#TuscanGP �������� #F1 pic.twitter.com/wt5hvIrVJd