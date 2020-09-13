13 сентября 2020 17:31

Две аварии, минус шесть болидов: Гран-при Тосканы остановлен красными флагами


Twitter/ Formula 1

На этапе чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" произошли массовые столкновения болидов в результате двух аварий. Гонка на автодроме "Муджелло" остановлена красными флагами.

Первый инцидент произошел уже на первом круге, когда из гонки одновременно выбыли нидерладец Макс Ферстаппен из Red Bull Racing, а также напарник Даниила Квята по Alpha Tauri Пьер Гасли. Но вскоре произошла более серьезная авария, которая выбила из гонки еще четырех пилотов: Карлоса Сайнса-младшего (McLaren), Антонио Джовинации (Alpha Romeo), Кевина Магнуссена (Haas) и Ниоласа Латифи (Williams).

Как итог, на трассе оказалось слишком много обломков от болидов и гонка была остановлена красными флагами. Спустя примерно полчаса гонка все-таки возобновилась.

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