Тиктум выиграл гонку "Формулы-2" в Италии, Шварцман – шестой

Британский пилот команды DAMS стал победителем второй гонки восьмого этапа "Формулы-2" в итальянской Монце. Второе место занял Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing), а замкнул тройку лидеров Кристиан Лундгор (ART).

Лучшим из россиян стал Роберт Шварцман (Prema), финишировавший шестым. Никита Мазепин (Hitech) – девятый, Артем Маркелов (HWA) – 17-й.

В общем зачете со 146 очками лидирует Айлотт, второй – Мик Шумахер (138 очков), третий – Шварцман (138).