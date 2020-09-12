Российский пилот "Формулы-2" Мазепин выиграл Гран-при Тосканы

Российский пилот Никита Мазепин стал победителем основной гонки очередного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-2" – Гран-при Тосканы, который проходит на автодроме "Муджелло". Россиянин из команды Hitech Grand Prix приехал первым, начав гонку на 14 месте.

Следом за Мазепиным финишную черту с отставанием в 4,4 секунды пересек его партнер по команде итальянец Лука Гьотто. Третье место – у швейцарца Луи Делетраза, представляющего команду Charouz Racing System.

В гонке приняли участие также еще два пилота из России. Артем Маркелов из команды BWT HWA Racelab завершил гонку с восьмым результатом, в то врем как Роберт Шварцман не смог завершить гонку, сойдя с трассы на 18-м круге.