Безработный мужчина собирался сжечь шведскую церковь в центре Петербурга

Правоохранители задержали мужчину, планировавшего поджечь здание церкви на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

Известно, что утром в минувшую субботу, 12 сентября, 40-летний безработный горожанин пришел в шведскую церковь Святой Екатерины.

При себе он имел 10-литровую канистру с горючей жидкостью и заявил о намерении устроить пожар. В дело вмешались подоспевшие стражи порядка, которые скрутили несостоявшегося поджигателя.

По результатам своей выходки петербуржец стал фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство".