Мужчина провел всю ночь на крыше храма Александро-Невской лавры

Всю ночь провел на крыше монастыря. В Петербурге мужчина забрался на Церковь Благовещения – она находится на территории Александро-Невской Лавры. Как передает ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире телеканала "Россия 1", на кровле он сидел примерно с полуночи.

На место ЧП выехали сотрудники полиции и МЧС, а также скорая помощь. Очевидцы рассказали, что в руках мужчина держал нож. По свидетельствам работников монастыря, это приезжий из Ростова, работает у них трудником примерно два месяца. Раньше никаких проблем с ним не возникало. Начался поиск его родственников и знакомых.

Через некоторое время мужчина бросил с крыши два заявления, написанные им и его девушкой. В них речь шла о том, что жизни мужчины угрожает опасность. Бумаги переданы в прокуратуру.

В итоге к крыше была поднята пожарная лестница. Трудник добровольно спустился на землю и после беседы с правоохранительными органами был отпущен домой. Кстати, невзирая на происшествие, Лавра была все время открыта для посетителей.