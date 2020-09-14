Послушник Александро-Невской лавры согласился спуститься с небес на землю

История мужчины, который забрался на крышу мужского православного монастыря в Санкт-Петербурге и находился там несколько часов, закончилась хорошо.

Больше 13 часов часов 40-летний Сергей находился на высоте. На попытки уговорить его слезть, угрожал спрыгнуть. К счастью, после долгих переговоров мужчина всё-таки отказался от своей затеи и согласился сесть в люльку подъёмника.

Причины, по которым Сергей забрался на верхотуру, до сих пор туманны. Он что-то говорил про угрожающую ему опасность, но в чем конкретно она заключается, так и не пояснил. Ни окружающие, ни сам мужчина не пострадали. Известно, что несколько месяцев Сергей жил и работал при лавре. После беседы мужчину отпустили и он, как сообщает Фонтанка.ру, уехал на такси.