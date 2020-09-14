Послушник с ножом 11 часов сидит на крыше петербургского монастыря

Послушник монастыря, предположительно, вооруженный ножом, обосновался на крыше Александро-Невской лавры и не слезает с нее больше 10 часов.

По информации ТАСС, на месте происшествия дежурят спасатели и психологи. При этом мужчина, находящийся, по предварительным данным, в неадекватном состоянии, никаких требований не выдвигает, лишь пожаловался, что его хотят убить.

Издание "Фонтанка" сообщило, что на крыше находится 40-летний послушник. К настоящему времени он утомился стоять на высоте и устроился на крыше пристройки.