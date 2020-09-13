Самолет S7 не смог долететь до Москвы и вынужденно вернулся в Екатеринбург

Пассажирский лайнер компании S7 вынужденно вернулся в Екатеринбург, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кольцово.

По предварительным данным, у воздушного судна, выполнявшего рейс S7-1174 из Екатеринбурга в Москву, возникли проблемы, и он приземлился в аэропорту вылета.

Как уточняют местные СМИ, речь идет о проблемах с силовой установкой. Портал E1.ru утверждает, что после взлета у самолета отказал двигатель.

Посадка прошла благополучно, в результате инцидента никто не пострадал.

В пресс-службе перевозчика подтвердили факт возврата из-за технической неисправности, однако не конкретизировали ее характер, подчеркнув, что пассажирам, направляющимся в столицу, будет предоставлен резервный борт.