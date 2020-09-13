В Подмосковье пострадали дети, убегавшие от полиции на родительской машине

Около половины шестого утра в воскресенье, 13 сентября, на Минском шоссе в подмосковном Одинцове произошло серьезное ДТП с участием детей, об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, один из несовершеннолетних без спроса взял машину у своего отчима и решил прокатиться. Вместе с ним отправились еще два ребенка.

Мальчик нарушил правила дорожного движения и привлек внимание сотрудников ГИБДД, которые устремились в погоню за легковушкой, после того, как юный водитель отказался остановиться.

В какой-то момент подросток не справился с управлением и протаранил "отбойник" – последствия удара запечатлел на видео очевидец, проезжавший мимо места аварии вскоре после инцидента.

По предварительным данным, все трое школьников, чей возраст составляет 12 – 13 лет, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Кроме того, сотрудники Следственного комитета планируют дать правовую оценку действий полицейских.