Появилось видео погони за детьми, убегавшими от полиции на родительской машине

Следственный комитет обнародовал кадры с регистратора патрульного автомобиля, на котором полицейские в Подмосковье преследовали машину с детьми.

Напомним, что около половины шестого утра в воскресенье, 13 сентября, на Минском шоссе в Одинцове правоохранители заметили, что автомобилист нарушил правила дорожного движения и устремились в погоню после того, как он проигнорировал требование об обстановке.

На записи видно, что водитель на большой скорости пытался оторваться от преследования, однако в какой-то момент он не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение.

Подоспевшие инспекторы обнаружили, что в машине находились несовершеннолетние – двое мальчиков, один из которых был за рулем, и девочка. Как выяснилось, всем им по тринадцать лет.

Было установлено, что школьник без спроса взял у отчима машину и отправился кататься, прихватив с собой друзей. Поездка закончилась госпитализацией – дети получили серьезные травмы и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка в рамках которой планируется установить все обстоятельства инцидента и дать правовую оценку действиям сотрудников ГИБДД.