Вратарь "Рубина" Дюпин не сыграет против "Динамо"

Казанский "Рубин" проведет матч седьмого тура российской премьер-лиги против "Динамо" без своего основного вратаря Юрия Дюпина. 30-летнийголкипер пропустит встречу из-за простуды.

В день матча Дюпин почувствовал себя неважно, и тренерский штаб казанцев во главе с Леонидом Слуцким решил не рисковать здоровьем футболиста. Место Дюпина в воротах займет 25-летний Никита Медведев, пришедший в августе из "Локомотива". Медведев в последний раз выходил на поле в матче премьер-лиги в сезоне 2016-17, когда он защищал ворота "Ростова".

Полностью составы команд выглядит следующим образом. У "Динамо" с первых минут на поле выйдут Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Роман Евгеньев, Иван Ордец, Дмитрий Скопинцев, Шарль Каборе, Даниил Фомин, Себастьян Шиманьский, Максимилиан Филипп, Клинтон Нжи, Николай Комличенко. "Рубин" выйдет на поле в следующем составе: Никита Медведев, Михаил Меркулов, Карл Старфельт, Сильвио Бегич, Александр Зуев, Оливер Абильдгор, Олег Шатов, Хван Ин Бом, Денис Макаров, Хвича Кварацхелия, Джордже Деспотович.