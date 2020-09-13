Части женского расчлененного тела нашли в Ленинградской области

Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело об убийстве неизвестной женщины, чьи останки были найдены на берегу реки Сясь в Волховском районе Ленинградской области.

Все началось с того, что стражи порядка получили информацию о том, что обнаружены части расчлененного человеческого тела, об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

На месте происшествия найдены верхние и нижние конечности, в настоящее время осмотр, в котором принимают участие правоохранители и водолазы из МЧС, продолжается.

Следствие планирует установить личность погибшей и обстоятельства ее смерти, а также – определить лиц, причастных к совершению этого преступления.