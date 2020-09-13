13 сентября 2020 16:58

Части женского расчлененного тела нашли в Ленинградской области

СУ СК России по Ленинградской области

СУ СК России по Ленинградской области
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СУ СК России по Ленинградской области
СУ СК России по Ленинградской области

Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело об убийстве неизвестной женщины, чьи останки были найдены на берегу реки Сясь в Волховском районе Ленинградской области.

Все началось с того, что стражи порядка получили информацию о том, что обнаружены части расчлененного человеческого тела, об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

На месте происшествия найдены верхние и нижние конечности, в настоящее время осмотр, в котором принимают участие правоохранители и водолазы из МЧС, продолжается.

Следствие планирует установить личность погибшей и обстоятельства ее смерти, а также – определить лиц, причастных к совершению этого преступления.

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