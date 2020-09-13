Турция отправит в Черное море еще одно судно

Турция направит в Черное море исследовательское судно Kanuni, которое примет участие в работах по разведке газовых месторождений и поможет уже находящимся там кораблям, в частности турецкому буровому судну Fatih.

"Исследовательское судно Kanuni, которое сейчас проходит подготовку, начнет работу на Черном море и усилит мощь корабля Fatih", — написал в своем Twitter министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что судно Fatih обнаружило в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение газа. Объем его запасов оценивается примерно в 320 миллиардов кубометров. Эти запасы сопоставимы с поставками газа из России в Турцию по "Голубому потоку". Данное месторождение стало вторым по объему в мире из найденных в этом году. Его разработку планируется начать в 2023 году.

Эрдоган надеется, что обнаружение месторождения газа, которое получило название "Туна-1", повысит энергетическую независимость Турции.