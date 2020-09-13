"Изменили схему". Гончаренко назвал причины победы ЦСКА над "Спартаком"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал причины победы его подопечные в матче 7 тура чемпионата России по футболу против "Спартака". Белорусский специалист признался, что в преддверии дерби внес изменения в схему команды.

На пресс-конференции он заявил: "Мы немного изменил схему, расположение игроков. Это было сделано для того, чтобы к концу матча мы сохраняли больше сил, – цитирует Гончаренко РИА Новости. – Нам предстоят матчи в еврокубках, где будут более сложные матчи. Сейчас у нас широкая скамейка, что позволяет нам проводить ротацию состава. Рад, что Тикнизян и Марадишвили заслуживают выступлений в составе. Рад, что наши воспитанники продолжают приносить нам пользу".

Напомним, что ЦСКА нанес "Спартаку" поражение со счетом 3:1 и сократил отставание от принципиального соперника до одного очка. У "армейцев" 13 очков и четвертое место, у спартаковцев 14 и вторая строчка.