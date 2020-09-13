Алгоритм TikTok не продается, пишет SCMP

Китайская ByteDance не собирается продавать никакому покупателю из США алгоритм приложения TikTok. О своем решении компания уже уведомила американские власти, а также потенциальных покупателей, пишет издание South China Morning Post.

Вместе с тем ByteDance отметила, что технологическая команда TikTok в США может разработать новый алгоритм.

О планах запретить TikTok на территории США американский президент Дональд Трамп объявил 31 июля. Он заподозрил руководство соцсети в передаче данных пользователей властям КНР. Позднее Трамп потребовал, чтобы приложение у ByteDance приобрели Microsoft или другая американская компания. Если сделка не будет заключена до 15 сентября, работа соцсети на территории страны будет запрещена.

Представители американского подразделения TikTok пытаются через суд добиться отмены решения о запрете на работу приложения в стране.

27 августа генеральный директор TikTok Кевин Майер, возглавивший видеосервис в мае, подал в отставку. Главной причиной стало давление со стороны руководства США.