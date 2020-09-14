Microsoft не получит бизнес TikTok в США

Владелец сервиса TikTok, компания ByteDance, отказывается продавать бизнес в США корпорации Microsoft. Китайская фирма проинформировала об этом IT-гиганта.

В Microsoft отметили, что, если бы сделка все же состоялась, это было бы "хорошо для пользователей TikTok", а также служило бы национальным интересам, передает РИА Новости.

Второй покупатель на очереди – компания Oracle. Сообщается, что ByteDance уже определилась, кто же получит бизнес TikTok в США, а также в Австралии и Новой Зеландии, но пока не называет покупателей.

Трамп требует, чтобы ByteDance продала американский бизнес компании из США до 15 сентября, в противном случае TikTok запретят.