Стало известно, как отметит свой юбилей Дмитрий Медведев

14 сентября исполняется 55 лет заместителю председателя Совета Безопасности России Дмитрию Медведеву.

Как рассказали РИА Новости в аппарате Медведева, для Дмитрия Анатольевича это будет обычный рабочий день, а отпразднует день рождения он вечером дома, в кругу семьи.

Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации преподавал в университете. Одновременно работал советником Анатолия Собчака. В марте 1994-го Медведев стал советником Владимира Путина, занявшего должность первого заместителя мэра города. Через пять лет переехал в Москву и стал замруководителя аппарата правительства, возглавляемого Дмитрием Козаком.

В 2008-2012 годах Медведев был президентом России, затем в течение восьми лет возглавлял правительство. С мая 2012 года – председатель партии "Единая Россия". В январе этого года после Послания Федеральному Собранию ушел в отставку с поста премьер-министра и был назначен заместителем председателя Совета Безопасности.