Медведев: "Единая Россия" показала достойный результат

"Единая Россия" успешно выступила на выборах в Единый день голосования, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. Вместе с тем он отметил, что официальные результаты должен подвести ЦИК РФ.

Выступая в штабе партии вечером в воскресенье, Медведев подчеркнул, что, во-первых, Единый день голосования состоялся, а, во-вторых, партия "Единая Россия" "показала очень приличный, достойный результат", о чем свидетельствуют данные экзитполов в ряде субъектов Федерации по различным выборам.

Эти результаты, по словам Медведева, свидетельствуют, что партия "занимает первое место" на всех территориях, где проводились выборы в Законодательные собрания, а также по общему количеству мандатов и в административных центрах РФ.

Как отметил глава "Единой России", подготовка к нынешним выборам и их проведение были самыми трудными из-за эпидемии коронавируса и других проблем в стране. Тем не менее, продолжил он, подготовка к выборам велась успешно.

Медведев поблагодарил всех граждан РФ, которые пришли на избирательные участки и проголосовали, причем не только за "Единую Россию", а всех, кто принял участие в голосовании.

"Это очень важно, поскольку это такой краеугольный камень любого демократического государства. И несмотря на пандемию, несмотря на другие трудности, можно констатировать, что этот избирательный марафон закончился успешно", — подчеркнул он.

Избранным от партии кандидатам Медведев поручил немедленно приступить к исполнению поручений, которые были даны избирателями.

Брифинг в штабе "Единой России" транслировал телеканал "Россия 24".