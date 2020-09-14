Итоги единого дня голосования: минимум нарушений, подсчитан каждый голос

Россия подвела итоги большого выборного марафона. В историю сентябрьское голосование этого года войдет сразу по нескольким причинам: впервые оно длилось сразу три дня, кроме того, существенно обновился губернаторский корпус, а в местные парламенты прошли представители сразу нескольких партий, которые ранее своих депутатов никогда не имели.

Это тот случай, когда был важен каждый голос, и члены избиркомов на вертолетах, вездеходах и автобусах добрались до всех таежных поселков, оленеводческих стойбищ и маленьких городов. Представителей власти избирали в 83-х регионах. Это практически вся большая страна.

На видеостене Центризбиркома бесконечные колонки цифр – это учтен и подсчитан каждый голос. Единый день голосования-2020 признан состоявшимся. Миллионы избирателей сделали свой выбор.

Спустя сутки после закрытия участков ЦИК подводит итоги. Его руководитель Элла Памфилова кампанию называет образцовой, несмотря на все трудности работы в условиях борьбы с коронавирусом. Голосование длилось три дня. Избирательные комиссии практически жили на участках.

"Мы пошли на беспрецедентные шаги – видеонаблюдение, сохранность бюллетеней, применение сейф-пакетов, – сказала Памфилова. – Трехдневное голосование при тотальном общественном контроле, исключающем нарушения, – это тоже сработало на явку".

Главный результат голосования – второй тур не понадобится ни в одном из регионов, где выбирали губернаторов. Везде с большим отрывом победили или уже действующие главы или те, кто все последние месяцы носил приставку "врио".

За Александра Дрозденко в Ленинградской области, Рустама Минниханова в Татарстане и Вениамина Кондратьева в Краснодарском крае проголосовали более 83 процентов избирателей. Также с подавляющим перевесом победили главы Тамбовской, Пензенской, Брянской областей. Еще на один срок согласились продлить полномочия своих губернаторов ростовчане и костромичи. Но все же самый впечатляющий результат – у Михаила Развожаева. 87 процентов избирателей решили, что он достоин стать губернатором Севастополя. Едва прозвучали поздравления, как уже начинается работа над бюджетом города-героя.

Те, кто победил впервые, делами доказали свою готовность быть губернаторами. Глава Иркутской области Игорь Кобзев, в прошлом заместитель главы МЧС, буквально в ручном режиме контролировал восстановление разрушенного наводнением Тулуна. Владимир Уйба, долгое время возглавлявший Федеральное медико-биологическое агентство, приехал в Сыктывкар, когда республика Коми была второй по числу заболевших короноавирусом, а сейчас она – в конце пятого десятка.

Действия Александра Цыбульского по закрытию мусорного полигона Шиес принесли ему победу в Архангельской области. Губернатор уже наметил план дальнейшей работы: "Это ветхое аварийное жилье, это дороги, это мосты, особенно малые мосты в селах, это медицина, это образование".

Победивший в Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и глава Камчатского края Владимир Солодов –выпускники так называемой "школы губернаторов". Это президентский кадровый резерв, работу которого оценили избиратели.

Большинство губернаторов-победителей на выборах представляли не только себя, но и партию "Единая Россия". Ночь подсчетов голосов для единороссов вообще вышла триумфальной. Несмотря на рекордную конкуренцию, победа одержана и на выборах в региональные парламенты.

"Спасибо нашим избирателям, кто пришел на участки и отдал голоса за нашу партию. Для нас это огромный кредит доверия. Также хотел бы сказать спасибо и нашим оппонентам. Ваша критика и ваши предложения полезны для нас, они делают нас сильнее. Спасибо всем", – заявил секретарь Генерального совета партии ''Единая Россия'' Андрей Турчак.

Но среди победителей – не только представители "Единой России". К примеру, жители Смоленщины решили, что губернатор от ЛДПР Алексей Островский достоин управлять регионом и дальше.

"У нас вторые места в четырех регионах: Камчатка, Коми, Ленинградская область, Севастополь. Это на выборах губернатора. В заксобраниях регионов усилилась наша поддержка – всего семь мандатов, но все-таки не уменьшилась, а чуть-чуть усилилось", – подвел первые итоги председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Лидеры парламентских партий еще только оценивают результаты дня голосования.

"Нас поддерживают люди, которые живут на земле, которые верят в историю, нашу культуру, традиции, великую советскую эпоху, в нашу победу. Нас поддерживает молодежь, интеллектуальные слои общества. Мы укоренились и укрепились", – говорит лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Объективно, я не вижу оснований подвергать сомнению те результаты, которые нами получены, – отмечает председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. – Что наработали, то и наработали".

Впрочем, эти выборы показали, что с традиционными "большим" партиям готовы конкурировать партии новые. Победившие на том или ином уровне кандидаты есть у 21 политической силы страны.

И еще один важный результат – рекордно минимальное количество зафиксированных нарушений. Ни одно из них не способно повлиять на итоговые результаты выборов. Первые инаугурации губернаторов состоятся уже в начале следующей недели.