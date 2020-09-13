Выборы в России: явка высокая, нарушений мало

13 сентября в России – Единый день голосования. Органы власти выбирали в 83 регионах. Волеизъявление началось еще 11-го. Но именно 13-го – основной день голосования. Ожидаемо, что именно в воскресенье – по традиции – большинство россиян приходит на избирательные участки.

Избирательные участки закрываются по всей стране. В 14 регионах страны завершились выборы глав регионов. А по четырем областям уже можно озвучить предварительные результаты.

Первой проголосовала Камчатка. Сейчас там уже утро. Там проводились досрочные выборы губернатора. С огромным отрывом от остальных кандидатов побеждает Владимир Солодов. В начале апреля он был назначен президентом временным главой региона. И сейчас он набирает 80,65% голосов жителей края.

В Еврейской автономной области, где сейчас 3 часа ночи, но кандидаты, члены их штабов, конечно, не спят, лидирует Ростислав Гольдштейн, временно исполняющий обязанности. Он тоже далеко оставил позади конкурентов.

В Иркутской области продолжается подсчет голосов.

Ну, и в Пермском крае участки закрылись два часа назад. Посчитан небольшой процент бюллетеней. И вот предварительные данные по голосованию. Действующий временно исполняющий обязанности глава края Дмитрий Махонин лидирует.

В Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах глав регионов избирали депутаты Законодательных собраний. И здесь результаты уже окончательные. В НАО губернатором стал временно исполнявший обязанности главы региона Юрий Бездудный. В Югре на новый срок переизбирали действующего губернатора Наталью Комарову. И в обоих регионах уже прошли церемонии вступления руководителей в должность.

Масштабная избирательная кампания, которая охватила 83 региона, то есть почти всю страну, привлекла внимание огромной части населения. Явка высокая.

На довыборах в Госдуму по одномандатным округам, они прошли в 4 регионах, лидирует Татарстан. Явка избирателей – под 80%.

На выборах главы региона больше всего избирателей пришло на участки в Еврейской автономной области.

На выборах депутатов Заксобраний за свои местные парламенты люди голосовали в 11 субъектах РФ.

18 регионов на прямых выборах голосовали за глав регионов. 11 – за депутатов Заксобраний. В четырех прошли довыборы в Госдуму по одномандатным округам.

В ЦИКе работа продолжается. Элла Памфилова рассказала о ходе этой избирательной кампании. Беспрецедентно мало нарушений. Всего 7 подтвердились. Ни одно из них не может повлиять на общие результаты выборов.

Открытость кампании – на высочайшем уровне. Вот видеостена, на которой все три дня, что шли выборы, транслируют в режиме онлайн то, что происходит на участках. Картинка постоянно обновляется. Тысячи веб-камер. 237 тысяч наблюдателей – от партий и общественных объединений.

При ближайшем рассмотрении можно увидеть, как почти всюду закрываются избирательные участки и идет выемка бюллетеней. Единый день голосования завершен. Информационно-справочный центр ЦИК, куда в том числе поступают и жалобы на нарушения, будет работать круглосуточно до 14 сентября, когда мы узнаем окончательные итоги прошедших выборов.