В России завершился первый день голосования на выборах

Завершился первый день голосования на выборах разного уровня. Всего стартовали более девяти тысяч избирательных кампаний. В 18 регионах выбирают губернаторов, а в 11 – определяют состав местных парламентов. Голосование продлится еще два дня.

По итогам первого дня на горячую линию Центризбиркома поступило более четырех тысяч сообщений, из них всего 43 жалобы на нарушения. На выборах работают порядка 240 тысяч наблюдателей. Они, среди прочего, контролируют соблюдение мер санитарной безопасности на участках.

Одно из новшеств в этом году – электронное голосование. В Центризбиркоме отмечают очень высокую активность его участников. На этих выборах проголосовать дистанционно могут жители Курской и Ярославской областей, а также Москвы.

Как заявил в эфире нашего канала замглавы ЦИК Николай Булаев, такая технология оказалась востребована избирателями.