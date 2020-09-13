Тема:

Единый день голосования-2020 40 минут назад

13 сентября 2020 10:49

Памфилова рассказала о наблюдателях и явке на выборах

За ходом выборов в Единый день голосования следят более 150,6 тысячи наблюдателей, сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Из них 63 тысячи наблюдателей – от политических партий, 47 тысяч – от кандидатов. Помимо этого, на участках присутствуют 55 тысяч членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, они обладают всеми правами наблюдателей, уточнила она. Таким образом, в среднем, на каждом участке находится три-четыре наблюдателя.

Сегодня в России проходят свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней почти во всех субъектах РФ (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В четырех субъектах: Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане – проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Самая высокая явка на 10 утра по Москве зафиксирована в Татарстане (56,64%), самая низкая – в Ярославской области (10,43%), свидетельствуют данные ЦИК России. На выборах глав регионов самая низкая явка пока в Иркутской области – 15,94%, самая высокая в Еврейской автономной области – 57,89%. На выборах в законодательные собрания наибольшая активность в Белгородской области (40,31%), наименьшая – в Костромской области (16,11%).

ЦИК не получал жалоб по поводу придомового голосования, уточнила Памфилова. "Главное, чтобы тайна голосования была обеспечена", – сказала она. Ранее глава ЦИК опровергла обвинения в том, что часть голосов были собраны "в багажнике припаркованной машины" или "на пеньке". Доказательств этим публикациям не удалось найти.

общество политика Россия новости регионы выборы голосование избирательная кампания Элла Памфилова

Ранее по теме