Памфилова рассказала о наблюдателях и явке на выборах

За ходом выборов в Единый день голосования следят более 150,6 тысячи наблюдателей, сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Из них 63 тысячи наблюдателей – от политических партий, 47 тысяч – от кандидатов. Помимо этого, на участках присутствуют 55 тысяч членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, они обладают всеми правами наблюдателей, уточнила она. Таким образом, в среднем, на каждом участке находится три-четыре наблюдателя.

Сегодня в России проходят свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней почти во всех субъектах РФ (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В четырех субъектах: Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане – проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Самая высокая явка на 10 утра по Москве зафиксирована в Татарстане (56,64%), самая низкая – в Ярославской области (10,43%), свидетельствуют данные ЦИК России. На выборах глав регионов самая низкая явка пока в Иркутской области – 15,94%, самая высокая в Еврейской автономной области – 57,89%. На выборах в законодательные собрания наибольшая активность в Белгородской области (40,31%), наименьшая – в Костромской области (16,11%).

ЦИК не получал жалоб по поводу придомового голосования, уточнила Памфилова. "Главное, чтобы тайна голосования была обеспечена", – сказала она. Ранее глава ЦИК опровергла обвинения в том, что часть голосов были собраны "в багажнике припаркованной машины" или "на пеньке". Доказательств этим публикациям не удалось найти.